Стало известно, какие пластические операции чаще всего делают россияне

По понятным причинам, наиболее популярные объекты "тюнинга" — те, что больше других привлекают внимание.

Чаще всего к пластическим хирургам россияне обращаются для проведения блефаропластики — операции по изменению форм век и разрезов глаз. За такой процедурой обращается 22% пациентов. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу главного внештатного специалиста пластического хирурга Министерства здравоохранения РФ Натальи Мантуровой.

Ещё 19% ложатся под хирургический нож, чтобы увеличить молочные железы. Популярной среди россиян является и ринопластика — исправить форму носа хочет 10% пациентов. Далее идут подтяжка лица (8%), липофилинг (7%) и липосакция (6%).

Менее востребованы абдоминопластика (восстановление эстетических пропорций живота) — 4%, отопластика (исправление ушных раковин) — 4%, подтяжка молочных желёз — 3% и интимная пластика — 3%.

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