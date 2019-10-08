Почти полтонны гашиша нашли в топливном баке грузовика "с косметикой" из Латвии

В тайнике находилось 46 упаковок наркотического вещества. Водитель был арестован.

В Россию из Латвии попытались провезти в топливном баке грузовика гашиш общим весом 450 килограммов. Тайник с наркотиками обнаружили во время досмотра машины на многостороннем автомобильном пункте пропуска (МАПП) "Бурачки". Об этом сообщила Лайфу пресс-служба Федеральной таможенной службы России (ФТС).

— Грузовой автомобиль, перевозивший в Россию косметические средства, был досмотрен с применением инспекционно-досмотрового комплекса. При дальнейшем детальном досмотре... в топливном баке обнаружили тайник с 46 упаковками пластичного вещества коричневого цвета. Согласно заключению эксперта, обнаруженное вещество является гашишем, — уточнили в пресс-службе.

Машину "с косметикой" досматривали оперативники таможни вместе с сотрудниками Управления ФСБ России по Псковской области. Водитель грузовика уже арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 229 "Контрабанда наркотических средств", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы вплоть до пожизненного. В ФТС добавили, что арестованный — иностранный гражданин 1981 года рождения.

Ранее в столичном аэропорту Домодедово таможенники нашли почти 200 шкур редкого сетчатого питона в багаже двух пассажиров.