Девочке с "маской Бэтмена" провели первую операцию по удалению родимого пятна

Кубанские врачи обработали лобную часть, до бровей. Сейчас малышка находится дома.

Маленькой Луне, у которой большое родимое пятно в виде маски Бэтмена на лице, провели первую операцию в краснодарской клинике лазерной терапии. Полугодовалую малышку уже отпустили домой с мамой, но девочка остаётся под пристальным наблюдением врачей.

— Никаких осложнений, никаких непредвиденных ситуаций. Операция длилась час. Всё было по плану. Под местной анестезией. Девочка чувствует себя хорошо. Сейчас на ней стерильная повязка. Она дома. Каждый день мы её наблюдаем... Обработали в первую очередь лобную часть, до бровей, — рассказал телеканалу "360" исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин.

Мать Луны показала, что малышка чувствует себя хорошо. Несмотря на перенесённую операцию, девочка играет и резвится. Не мешает ей и повязка, которая закрывает практически весь лоб.

Как Лайф сообщал ранее, маленькая Луна родилась с огромным родимым пятном почти на всё лицо. Аномалию (врождённый меланоцитарный невус) американские врачи предложили удалить лазерными операциями, которых может потребоваться до сотни. Краснодарский хирург Павел Попов прочитал о Луне в местной газете и предложил семье новаторские методы лечения. Всего понадобится провести от шести до восьми операций. Каждая из них будет стоить около 25 тысяч долларов.