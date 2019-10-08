В Индии свадебное селфи обернулось смертью четырёх человек

Среди погибших оказалась и невеста. Тела утонувших криминалисты отправили на вскрытие.

В индийском штате Тамилнад молодожёны Прабху и Ниведита решили сделать у дамбы селфи с родственниками. Неоправданный риск обернулся смертью четырёх человек. Об этом сообщает газета Times of India.

Когда родственники пытались сделать фото, пятеро из них сорвались с дамбы и упали в воду. Прабху прыгнул за ними, но смог спасти только одного человека. Его невеста и ещё трое родственников утонули.

Тела погибших нашли и отправили на вскрытие. Ведётся следствие.

Ранее Лайф сообщал, что девушка хотела сделать эффектное селфи за рулём карта и разбилась насмерть.