Путин завтра проведёт встречу с избранными главами регионов

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Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин завтра встретится с избранными главами регионов и проведёт совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

— Глава государства встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября, — говорится в сообщении пресс-службы.

Что касается совещания с членами кабмина, то там будет обсуждаться совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.

Напомним, что в результате единого дня голосования ни в одном из 16 регионов не будет второго тура. Везде уверенно победили либо действующие руководители, либо временно исполняющие обязанности. А средняя явка по стране превысила 41%, что значительно выше, чем год назад.

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