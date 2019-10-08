Путин завтра проведёт встречу с избранными главами регионов

Президент РФ Владимир Путин завтра встретится с избранными главами регионов и проведёт совещание с членами правительства. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Глава государства встретится с 19 высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации, избранными в ходе региональных выборов в единый день голосования — 8 сентября, — говорится в сообщении пресс-службы.
Что касается совещания с членами кабмина, то там будет обсуждаться совершенствование механизмов контрольно-надзорной деятельности.
Напомним, что в результате единого дня голосования ни в одном из 16 регионов не будет второго тура. Везде уверенно победили либо действующие руководители, либо временно исполняющие обязанности. А средняя явка по стране превысила 41%, что значительно выше, чем год назад.
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