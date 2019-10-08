НАК: C начала года предотвращено 15 террористических преступлений на Кавказе

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Фото © Пресс-служба Национального антитеррористического комитета

По словам директора ФСБ России Александра Бортникова, сотрудникам правоохранительных органов удалось также ликвидировать 30 террористических ячеек.

За последние несколько лет наблюдается значительное снижение числа террористических преступлений на Северном Кавказе. И только с начала этого года сотрудникам силовых ведомств удалось предотвратить 15 таковых, ликвидировать 30 террористических ячеек. Такие данные на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК) в Пятигорске привёл его председатель, директор ФСБ России Александр Бортников.

По словам Бортникова, участники этих ячеек "готовились к совершению преступлений в местах массового пребывания людей, на объектах религиозных организаций, а также намеревались совершить нападения на сотрудников правоохранительных органов".

Также в комитете отметили, что за два года число совершённых террористических преступлений в регионе сократилось в семь раз.

Если в 2017 году было совершено 15 таких преступлений, в 2018 году — шесть, то с начала текущего года — два, — отметили в НАК.

Как подытожил глава ФСБ Александр Бортников, такое существенное снижение криминогенной обстановки в Северо-Кавказском федеральном округе удалось благодаря проводимым в регионе силовым и профилактическим мерам.

Напомним, ранее НАК сообщал о ликвидации боевиков в Кабардино-Балкарии. Лайф публиковал видео с места спецоперации силовиков против террористов.

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