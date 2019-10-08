Мосгорсуд отменил приговор фигуранту дела "Нового величия"

Четверо обвиняемых по резонансному делу остаются в СИЗО и столько же — под домашним арестом.

Мосгорсуд отменил приговор Павлу Ребровскому, которого приговорили к двум с половиной годам колонии по делу "Нового величия". Об этом во вторник сообщает ТАСС. Фигурант был отпущен из СИЗО под подписку о невыезде. Но дело тем временем направлено на новое рассмотрение.

Напомним, что в конце апреля Павел Ребровский был признан виновным в создании экстремистского сообщества и приговорён Люблинским судом к двум с половиной годам колонии общего режима.

Отметим, что в ходе расследования Ребровский заключил сделку со следствием и дал признательные показания по этому делу, что позволило ему освободиться из-под домашнего ареста и воспользоваться особым порядком принятия судебного решения. Однако позже, как писали СМИ, от своих показаний он отказался.

Члены "Нового величия" обвиняются следствием в организации экстремистского сообщества и планировании захватить власть в России путём государственного переворота.Четверо обвиняемых по резонансному делу остаются в СИЗО и столько же — под домашним арестом.