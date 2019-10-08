Под Волгоградом автомобиль снёс торговые ряды, где сидели пенсионерки

Обе пострадавшие госпитализированы в тяжёлом состоянии, у них переломы, ушибы, у одной оторвана ступня.

В посёлке Новый Рогачик недалеко от Волгограда произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали местные жительницы. Две пенсионерки торговали рядом с дорогой, когда в них влетел автомобиль Toyota Camry.

Женщин отправили в реанимацию, водителя Camry — в травматологическое отделение.

По предварительной информации, со стороны Волгограда двигался автомобиль Kia Rio, за ним — Toyota Camry. По словам водителя Camry, когда он пошёл на обгон, Kia внезапно стал поворачивать налево. После сильного удара Toyota вылетела с дороги, врезалась в торговые ряды, а следом в столб.

Сегодня также произошло страшное ДТП с бензовозом под Вологдой. Там погибло четыре человека.