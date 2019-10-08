Стало известно, сколько часов россияне ежедневно тратят на просмотр телевизора

Оказалось, что горожане уделяют ТВ-экрану меньше времени, чем жители малых населённых пунктов.

Россияне в возрасте от четырёх лет и старше в среднем смотрят телевизор дома три с половиной часа в сутки. При этом 64% населения этого возраста включают телевизор каждый день, сообщает исследовательская компания Mediascope.

— В городах с населением от 100 тысяч человек это делает 61% жителей, в малых городах и сельских населённых пунктах — 67%, — отметили в компании.

Как показало исследование, которое проводили с 1 августа по 30 сентября, в среднем жители всей страны смотрели телевизор 3 часа 29 минут в сутки. В частности, горожане тратят на ТВ 3 часа 11 минут, в малых населённых пунктах этот показатель чуть выше — 3 часа 47 минут.

Также отмечается, что в малых городах и сёлах меньше телевизоров по сравнению с крупными городами. Половина сельских жителей имеет в доме только один ТВ-приёмник.

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