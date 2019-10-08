В Дагестане дети массово отравились водопроводной водой с фекалиями

С острой кишечной инфекцией в местную больницу было отправлено 11 детей, ещё 12 лечили амбулаторно.

Жители дагестанского села Новые Викри массово отравились водой из-под крана, среди пострадавших — более 20 детей. По предварительной версии, причиной произошедшего стало попадание в водопровод фекальных загрязнений.

С 22 сентября по 3 октября с острой кишечной инфекцией в местную больницу было направлено 11 детей и один взрослый. Ещё 12 детей находились на амбулаторном лечении. Степень тяжести течения заболевания у пациентов — лёгкая и средняя.

— Анализ бактериологического исследования проб воды выявил общие колиформные бактерии и термотолерантные колиформные бактерии (ОКБ, ТКБ), что подразумевает попадание в водопроводную воду фекальных загрязнений, — сообщило республиканское управление Роспотребнадзора.

На время устранения загрязнения воду из-под крана рекомендовано не пить. До этого времени жителям села будут подвозить питьевую воду.

Ранее сообщалось, что на Украине после двух свадеб с отравлением госпитализировано 88 человек.