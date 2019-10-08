Мосгорсуд отменил возврат дела Серебренникова в прокуратуру

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Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда о возврате в прокуратуру дела Серебренникова. Материалы дела вновь будут рассмотрены в суде. Об этом сообщил корреспондент Лайфа из зала суда.

Направить дело в Мещанский суд на новое рассмотрение, — огласила вердикт судья Янина Исаева. — В части отмены обвиняемым меры пресечения постановление суда оставить без изменения.

Как уже сообщал Лайф, в середине сентября Мещанский суд Москвы вернул в прокуратуру дело Серебренникова, обвиняемого в мошенничестве. Кроме того, режиссёру и остальным фигурантам дела "Седьмой студии" была отменена подписка о невыезде.

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