Лайф публикует заключение о состоянии сестёр Хачатурян после убийства отца

Согласно выводам эксперта, у Ангелины и Марии до преступления наблюдалось пониженное настроение и суицидальные мысли, в том числе из-за насильственных действий сексуального характера со стороны их отца Михаила.

Лайф ознакомился с заключением экспертов о психологическом состоянии Крестины, Ангелины и Марии Хачатурян перед и сразу после их расправы над отцом-тираном Михаилом. Убийство произошло 27 июля прошлого года.

— У Хачатурян К. М. и Хачатурян А.М. 27.07.2018 года наблюдалась на фоне уже имеющихся "синдрома жестокого обращения" и обострения "посттравматического расстройства" защитно-оборонительная реакция непсихотического уровня, протекавшая с сильным эмоциональным и психомоторным возбуждением, с частичным сужением сознания, страхом, что сопровождалось оборонительными агрессивными целенаправленными действиями в отношении стрессора (Хачатуряна М.С.), — отвечает на вопрос следователя специалист.

По его словам, на протяжении трёх суток после кровавого убийства сёстры находились в нестабильном психическом состоянии. Эксперт объясняет этим поведение девочек — нанесение друг другу травм, дачу сбивчивых первоначальных показаний.

— Воспринимали ли подэкспертные Хачатурян Крестина и Ангелина обстановку в семье как угрожающую их жизни и здоровью? — спрашивает следователь.

— Да... Все три сестры воспринимали обстановку в семье как угрожающую их жизни и здоровью, — отвечает эксперт со ссылкой на результаты комплексных психолого-сексолого-психиатрических экспертиз.

При этом специалист неоднократно говорит, что у Ангелины и Марии Хачатурян до преступления наблюдалось пониженное настроение и суицидальные мысли, в том числе из-за насильственных действий сексуального характера со стороны их отца Михаила.

Адвокат Алексей Паршин подтвердил Лайфу, что первые несколько суток после убийства девочки находились в нестабильном состоянии. Именно этим, по его словам, можно объяснить то, что во время звонка в полицию Мария представилась именем сестры Ангелины.

— Звонила и в полицию, и в скорую помощь Мария, которая была признана невменяемой. И согласно экспертизам психиатр сделал вывод, что в течение первых трёх суток после происшедшего 27.07.18 г. психическое состояние Марии было нестабильным и могло влиять на её действия и поведение после совершения инкриминируемого деяния. Речь идёт в том числе о нанесении травм друг другу, звонке в скорую помощь и полицию, даче объяснений при описании случившегося и первичных показаний, — говорит юрист.

Напомним, Крестина, Ангелина и Мария убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии они заявили, что больше не могли терпеть издевательств родителя. Посмертная психиатрическая экспертиза свидетельствует в их пользу: анализ выявил отклонения у Михаила Хачатуряна.

Сегодня Лайф опубликовал аудиозапись звонка в полицию одной из сестёр Хачатурян сразу после убийства отца, а также видео первого допроса девочек и следственного эксперимента.