Житель Югры выпустил львёнка прогуляться по улице: Любит машины и слушать музыку

В Сети появилось видео с прогулкой львёнка в посёлке Белый Яр в пригороде Сургута. Судя по кадрам из соцстей, присутствие на улице маленького хищника не напугало жителей поселения — львёнка активно снимали на телефоны прохожие. Животное вело себя не агрессивно. Хозяин животного Амид Г. признался Лайфу, что давно хотел завести такого необычного питомца.
— Львёнка зовут Рамбл. Ему примерно шесть месяцев. Вчера просто вышли на прогулку с ним. Это первый раз вот так мы с ним к людям вышли. Он игривый, спокойный и не агрессивный. Он любит погулять, в машине покататься, музыку послушать. Львёнка мне подарили, просто так, без повода, — отметил мужчина.
Амид заявил, что львёнок уже не у него. Мужчина якобы отдал животное в хорошие руки в Нижневартовск на постоянное проживание.
— Он, пока маленький был, жил дома, так как за ним нужен постоянный уход. Ухаживать за ним помогали, я обращался к ветеринарам за советами, — добавил он.
Ранее Лайф сообщал, что зоозащитница приютила собаку, которую хозяйка била о железную дверь подъезда.