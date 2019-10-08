Житель Югры выпустил львёнка прогуляться по улице: Любит машины и слушать музыку

Отвечая на замечания местных жителей, владелец хищника заверил, что его питомец не агрессивный.

В Сети появилось видео с прогулкой львёнка в посёлке Белый Яр в пригороде Сургута. Судя по кадрам из соцстей, присутствие на улице маленького хищника не напугало жителей поселения — львёнка активно снимали на телефоны прохожие. Животное вело себя не агрессивно. Хозяин животного Амид Г. признался Лайфу, что давно хотел завести такого необычного питомца.

— Львёнка зовут Рамбл. Ему примерно шесть месяцев. Вчера просто вышли на прогулку с ним. Это первый раз вот так мы с ним к людям вышли. Он игривый, спокойный и не агрессивный. Он любит погулять, в машине покататься, музыку послушать. Львёнка мне подарили, просто так, без повода, — отметил мужчина.

Амид заявил, что львёнок уже не у него. Мужчина якобы отдал животное в хорошие руки в Нижневартовск на постоянное проживание.

— Он, пока маленький был, жил дома, так как за ним нужен постоянный уход. Ухаживать за ним помогали, я обращался к ветеринарам за советами, — добавил он.

Ранее Лайф сообщал, что зоозащитница приютила собаку, которую хозяйка била о железную дверь подъезда.