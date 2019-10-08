Российский турист погиб на Майорке, выпав из окна отеля

Пожилой мужчина упал с высоты четвёртого этажа и скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

На испанской Майорке скончался 68-летний турист из России. По данным местной газеты ABC, мужчина выпал с высоты четвёртого этажа с террасы отеля, в котором остановился.

Уточняется, что трагический инцидент произошёл в муниципалитете Санта-Маргарита в отеле Can Picafort рано утром. В результате падения он получил смертельные травмы и скончался до приезда медиков.

По данным издания, Гражданская гвардия начала расследование причин произошедшего. В интересах следствия имя погибшего не было опубликовано.

Ранее Лайф сообщал о гибели российской туристки в горах на северо-западе Словении. По предварительным данным, женщина скончалась после падения на велосипеде с высокогорной дороги.