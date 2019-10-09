Идеальные селёдки. "Росконтроль" проверил солёную рыбу с прилавков

"Росконтроль" провёл исследование солёной сельди популярных брендов. Самой лучшей оказалась самая дешёвая рыба.

Эксперты "Росконтроля" проверили сельдь брендов "Каждый день", "Балтийский берег", "%" (собственная торговая марка сети "Верный"), "А’море", "Русская рыбная фактория". Стоимость образцов от 200–400 рублей за килограмм.

Исследование проводилось в государственной аккредитованной лаборатории. Программа испытаний включала более 50 параметров оценки качества и безопасности продукции.

Ранее "Росконтроль" проводил тест качества пресервов. В новой экспертизе участвовала рыба, которая была маркирована производителями как солёная. В ходе экспертизы в образцах "Балтийский берег", "%", "А’море", "Русская рыбная фактория" было определено достаточно высокое содержание консервантов — сорбиновой и бензойной кислоты — в количестве, превышающем допустимый уровень для солёной рыбы. Формально это является нарушением. Но образцы герметично упакованы, а значит, фактически могут быть идентифицированы как пресервы, и при соблюдении норм маркирования продукции количество консервантов будет соответствовать нормативу. Но всё-таки "Росконтроль" внёс эти продукты в список товаров с замечаниями. Не возникло вопросов только к самому дешёвому образцу — "Каждый день".