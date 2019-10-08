Россия и Турция подписали соглашение о расчётах в нацвалютах

Минфин России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали договор о расчетах и платежах в нацвалютах. Об этом сообщает российское министерство.

— Основной целью подготовки документа является увеличение и постепенный переход к использованию национальных валют (рубля и лиры) при расчетах между двумя странами, — говорится в сообщении Минфина.

Соглашение также предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры приёма карт "Мир" на территории Турции и подключение компаний и банков к аналогу российскому аналогу SWIFT, то есть системе передачи финансовых сообщений Банка России.