Плюшевый медведь спас жизнь мужчине с простреленной головой

Американец ехал в машине с женой и трёхлетней дочкой, когда шальная пуля попала ему прямо между глаз.

В американском штате Чикаго 44-летний мужчина с простреленной головой выжил благодаря счастливому стечению обстоятельств — плюшевому медведю и медбрату, которые оказались рядом с ним.

Американец ехал в машине с женой и трёхлетней дочкой, когда шальная пуля попала ему прямо между глаз. В этот момент мимо проезжал сотрудник неотложной помощи госпиталя святого Антония Иван Эскобар. Он остановился и подбежал к тяжелораненому водителю.

— Я увидел мужчину, истекающего кровью, поэтому я схватил лежавшего рядом плюшевого медведя и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение, — рассказал Эскобар ABC 7 Chicago.

Медбрат постоянно разговаривал с мужчиной, чтобы не дать ему потерять сознание, и зажимал рану плюшевым медведем. В таком положении они дождались скорой. Раненого доставили в больницу. Врачи позитивно оценивают его шансы на выздоровление.

Ранее Лайф писал про мужчину, который чудом выжил, за несколько секунд увернувшись от падающего прямо на него самолёта.