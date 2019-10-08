В Пензе тренера по плаванию признали виновным в надругательстве над 10 девочками

Мужчина отказался признавать свою вину. Его приговорили к десяти годам колонии строгого режима.

В Пензе вынесли приговор 50-летнему бывшему тренеру по плаванию за сексуальное надругательство над десятью девочками 2007 года рождения.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ, мужчина летом 2017 года вместе с воспитанниками отправился в оздоровительный лагерь. В одну из августовских ночей мужчина подошёл к девочке 2007 года рождения и, воспользовавшись её беспомощностью, совершил в отношении неё действия сексуального характера.

Также он поступил с другой девочкой в апреле 2018 года при выезде на соревнования в Саранск и в августе этого же года в детском пензенском лагере. В общей сложности он надругался над десятью девочками 2007 года рождения.

Свою вину он не признал. Суд приговорил его к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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