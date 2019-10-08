Сенатор Климов: Вмешательство США в московские выборы — вопрос не веры, а знаний

Временная Комиссия по защите госсуверенитета при Совете Федерации располагает материалами о подготовке массовых беспорядков в столице в период с 30 мая по 12 сентября 2019 года, то есть в период выборной кампании в Мосгордуму. Об этом за заседании во вторник заявил глава комиссии Андрей Климов.

— У сенаторской комиссии есть материалы о намеренной подготовке массовых беспорядков в Москве, — проинформировал он. — И хотя в исследуемый период попытки вмешательства мы фиксировали, но их итоговая результативность оказалась отнюдь не той, на которую рассчитывали за рубежом.

По словам сенатора, сами по себе выборы в Москве и Мосгордума как орган власти большого значения для зарубежных специалистов по внешнему вмешательству не имеют. Речь шла именно о создании поводов для дискредитации российской политической системы в целом и стимулирования в столице массовых беспорядков.

Он отметил, что несанкционированные акции "удивительным образом" вписались в планы частной разведывательной компании, которая работает в интересах американского правительства (RAND Corporation — "Рэнд Корпорейшн").

— В 2019 году она предлагала активнее применять в отношении России "не летальные формы борьбы". Но в Москве сделать, как в Гонконге, не получилось. Поэтому экс-посол США в Китае и бывший глава Атлантического совета Джон Хантсман не сможет похвалиться в Вашингтоне перекройкой российской системы, — подчеркнул Климов.

Сенатор отметил, что иностранное вмешательство — это "вопрос не веры, а знаний". Комиссия уже обращала внимание и на призывы принять участие в несогласованных акциях, которые появлялись на сайтах посольств, и на попытки оказать давление на членов СПЧ с помощью американской лоббистской компании, и на огромную роль, которую в этом процессе сыграли соцсети и Интернет. Здесь стоит отметить рассылки уведомлений о трансляциях несогласованных акций на "Ютубе", и политическую рекламу "списков Навального" в Google, и блокировку аккаунтов Мосгоризбиркома в "Фейсбуке" накануне выборов.

В связи с этим комиссия призвала международные компании более ответственно относиться к соблюдению российского законодательства с целью недопущения серьёзных последствий для их деятельности на территории нашей страны.

— Не думаю, что наши коллеги из Конгресса США оставили без внимания гипотетическую возможность использования российских поисковиков и мессенджеров, которые бы начали мобилизацию американских бунтарей для противоправных акций в Вашингтоне или подсказывали бы гражданам США, за кого им голосовать. Представляете, что бы началось? — добавил глава комиссии.

Ранее начальник правового управления Генпрокуратуры РФ Артур Завалунов заявил, что власти США ещё два года назад планировали вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом стало известно по результатам анализа закона Магнитского, в котором, как оказалось, было предусмотрено финансирование "фонда противодействия влиянию России".

На эти цели планировалось выделить 250 миллионов долларов в 2018–2019 годах, а действовать предлагалось посредством кибератак в странах ЕС и НАТО.

Отметим, что в этом году Госдума также начала анализировать деятельность западных СМИ в стране. Например, в августе стало известно о создании Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.