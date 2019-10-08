На Украине подросток через суд добился алиментов от обоих родителей

После того как его отец и мать развелись, молодой человек начал жить у своей бабушки.

15-летний житель села Тростянец Сумской области Украины через суд добился выплаты алиментов в свою пользу от обоих родителей. О прецеденте сообщает портал "Судебная власть Украины".

Молодой человек попросил суд взыскать с матери выплаты по минимальной ставке. На Украине это соответствует половине от прожиточного минимума для ребёнка соответствующего возраста. Также подросток попросил приостановить решение другого суда, который постановил отца выплачивать алименты матери, и переназначить их ему. Подросток уверен, что всеми деньгами мать распоряжалась не в его интересах.

Известно, что сейчас молодой человек поступил в харьковское училище, закончив девять классов школы. От бабушки он переехал в общежитие.

Вчера Лайф рассказывал о другом судебном процессе, связанном с алиментами. Москвич отсудил алименты у бывшей жены-проститутки.