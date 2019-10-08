Панда Диндин показала "101 способ" поиграть с шиной — видео

Большие панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка могут похвастаться множеством игрушек, в числе самых любимых из которых шины. Бамбуковые медведи коротают время в своём павильоне, качаясь на них, а самка и вовсе знает 101 забаву с автомобильными шинами.
— Самка кувыркается через шины, забирается в них, чтобы встать на голову, и просто вертится вокруг своей оси. Порой она нежно покусывает шину или перетаскивает её с одного места на другое. Но всё же лежать в шине, широко раскинув все четыре лапы, Диндин нравится больше всего, — говорят в Московском зоопарке.
Когда Диндин наскучит шина, она переходит к пластиковым бочкам, резиновым гирькам, мячам-неваляшкам и картонным коробкам.
А панда Жуи предпочитает другие упражнения с шиной. Ранее Лайф публиковал видео неуклюжего "спарринга" бамбукового медведя с этим снарядом.
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