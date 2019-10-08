Панда Диндин показала "101 способ" поиграть с шиной — видео

Больше всего животное предпочитает лежать в шине, широко раскинув в стороны четыре лапы.

Большие панды Диндин и Жуи из Московского зоопарка могут похвастаться множеством игрушек, в числе самых любимых из которых шины. Бамбуковые медведи коротают время в своём павильоне, качаясь на них, а самка и вовсе знает 101 забаву с автомобильными шинами.

— Самка кувыркается через шины, забирается в них, чтобы встать на голову, и просто вертится вокруг своей оси. Порой она нежно покусывает шину или перетаскивает её с одного места на другое. Но всё же лежать в шине, широко раскинув все четыре лапы, Диндин нравится больше всего, — говорят в Московском зоопарке.

Когда Диндин наскучит шина, она переходит к пластиковым бочкам, резиновым гирькам, мячам-неваляшкам и картонным коробкам.

А панда Жуи предпочитает другие упражнения с шиной. Ранее Лайф публиковал видео неуклюжего "спарринга" бамбукового медведя с этим снарядом.