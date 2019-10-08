Экс-начальник колонии, где сидели Мамаев и Кокорин, объявлен в розыск

Он подозревается в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов.

Бывшего начальника колонии в Белгородской области, где отбывали срок братья Кокорины Александр и Кирилл, а также Павел Мамаев, объявили в розыск. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Экс-начальник исправительной колонии № 4 подозревается в нанесении ущерба на 14 миллионов рублей из-за поставки некачественных консервов. В конце 2016 года руководство учреждения заключило 12 госконтрактов на поставку консервированных овощей для нужд МВД и получило авансом 80% оговорённой платы. Однако произведённая осуждёнными продукция не отвечала требованиям контракта, в связи с чем не была принята заказчиком.

— Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность). Он объявлен в розыск, — уточнили в управлении.

Напомним, футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из колонии по УДО утром 17 сентября. Кокорин уже подписал новый контракт с петербургским "Зенитом", а Мамаев провёл первую тренировку с "Ростовом".