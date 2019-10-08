Житель Подмосковья чуть не отрезал руку циркулярной пилой

На операцию у врачей ушло 6 часов. Им пришлось выполнить пластику сосудов, наложить швы срединного нерва и сухожилий.

Врачи подмосковного Красногорска спасли руку мужчине, который чуть не отрезал её циркулярной пилой. Как сообщили в областном Минздраве, была угроза, что он лишится кисти.

— У пациента был выявлен полный перерыв сухожилий сгибателей кисти и пальцев, частичный перерыв лучевого нерва, полный перерыв срединного нерва, перерыв локтевой и лучевой артерий, в результате чего нарушились кровоснабжение и иннервация кисти, — рассказал хирург-ортопед Сергей Косарев.

Вскоре пострадавшего выпишут, он будет наблюдаться амбулаторно. А врачи напоминают всем, что легче предотвратить, чем спасти. Поэтому просят соблюдать технику безопасности.

Летом врачи Челябинска спасли мужчину, который получил рваные раны бензопилой. Однако в том случае вина была не в нарушении техники безопасности. Мужчина, будучи пьяным, напал на сторожа детского сада и потребовал своего ребёнка, хотя там был выходной. Сторожу пришлось отбиваться тем, что было под рукой.