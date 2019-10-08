Совфед доложит о фактах вмешательства Запада в прошедшие выборы в Генпрокуратуру

Сенаторы обеспокоены, что такие площадки, как Google и "Фейсбук", вмешиваются в дела России, пытаясь повторить то, что было в Киеве, Париже и Гонконге.

Временная Комиссия по защите госсуверенитета при Совете Федерации собрала достаточно фактов об иностранном вмешательстве в дела России, в том числе путём подготовки массовых беспорядков в столице на фоне выборов в Мосгордуму. Теперь эти материалы будут переданы в Генпрокуратуру. Также комиссия планирует составить запрос и в Следственный комитет.

— Наша цель — в профилактике возможного вмешательства в суверенные дела России. Нам искренне хочется в этом во всём разобраться. Виновные должны понести наказание, — заявил глава комиссии Андрей Климов на пресс-подходе по итогам закрытой части сегодняшнего заседания.

Сенатор обеспокоен, что такие площадки, как Google и "Фейсбук", вмешиваются в дела России, пытаясь повторить то, что было в Киеве, Париже и Гонконге.

— Мы исходим из того, что эти глобальные корпорации сами должны быть заинтересованы в диалоге во избежание подозрений в антироссийской деятельности или вмешательстве во внутренние дела государства вопреки международному праву, — указал сенатор.

При этом в Совфеде настаивают, что наказание иностранных организаций и лиц должно быть соразмерно содеянному. Такая практика в мировом опыте уже есть. Так, Еврокомиссия только в прошлом году оштрафовала Google на несколько миллиардов евро. А в Германии с 2018 года действует закон об охране прав пользователей в социальных сетях, согласно которому за весомое нарушение сервис может быть оштрафован до 50 миллионов евро.

Напомним, что комиссия Совфеда уже обращала внимание и на призывы принять участие в несогласованных акциях, которые появлялись на сайтах посольств, и на попытки оказать давление на членов СПЧ с помощью американской лоббистской компании, и на огромную роль, которую в этом процессе сыграли соцсети и Интернет. Здесь стоит отметить рассылки уведомлений о трансляциях несогласованных акций на "Ютубе", и политическую рекламу "списков Навального" в Google, и блокировку аккаунтов Мосгоризбиркома в "Фейсбуке" накануне выборов.