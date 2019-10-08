Двухлетнего малыша придавило шкафом в мебельном центре в Екатеринбурге

По словам очевидцев, мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Также у него сломан нос и разорвана губа.

Двухлетнего ребёнка придавило шкафом в мебельном центре "Полтинник" в Екатеринбурге. По данным местного паблика "Лампа", пострадавшего мальчика экстренно доставили в больницу.

Один из сотрудников магазина рассказал, что инцидент произошёл, когда мать мальчика отвернулась. У ребёнка, по его словам, закрытая черепно-мозговая травма, а также сломан нос и разорвана губа. Произошедшем уже занялись следователи.

— Поступило сообщение о травмировании двухлетнего мальчика в одном из мебельных центров. По имеющимся данным, инцидент произошёл в результате падения на ребёнка шкафа, — сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что в Дагестане дети массово отравились водопроводной водой с фекалиями.