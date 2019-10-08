Мадонна перенесла шоу в Нью-Йорке из-за травмы колена

Она призналась, что боль невыносимая и ей необходимо на несколько дней снять каблуки и чулки.

Мадонна из-за травмы колена перенесла шоу Madame X в Нью-Йорке, которое должно было состояться в Бруклинской академии музыки. Певица надеется, что пары дней ей хватит для восстановления и остальные концерты пройдут по расписанию.

— Концерт Madame X Мадонны этим вечером в Бруклинской академии музыки будет перенесён. У неё травмировано колено, и ей посоветовали следующие три дня отдохнуть, чтобы оно скорее заживало, — говорится на сайте звезды.

Фанатам посоветовали пока не сдавать билеты и пообещали в скором времени сообщить, на какую дату перенесено шоу. Также представители Мадонны уточнили, что концерты 10 и 12 октября пройдут согласно расписанию.

Певица также объяснилась, написав, что ей необходимо на несколько дней снять каблуки и чулки. Она призналась, что её колено болит сильнее, чем можно себе представить.

Ранее Forbes составил рейтинг самых богатых женщин в мире музыки, и без Мадонны там не обошлось.

Мадонна (настоящее имя — Луиза Вероника Чикконе) — признанная королева поп-музыки. А ещё — писательница, режиссёр, продюсер, модельер и настоящий символ сексуальной революции XX века. История её жизни — воплощение американской мечты. Она доказывает, что при потрясающем трудолюбии можно осуществить стремительный взлёт с низов до самой верхушки. Подробную биографию нашей легендарной современницы читайте на сайте uznayvse.ru