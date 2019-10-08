Полицейские в Ленобласти отказались усмирять алабаев, напавших на семью

Пострадавший мужчина обратился за помощью в полицию, но там ему ответили, что "ничем не могут помочь".

Две собаки породы алабай напали на группу грибников в посёлке Оранжерейка Ленинградской области. Люди практически не пострадали, только порвана одежда. А вот собака, что была с людьми, — домашний питомец по кличке Чипи породы бишон-фриз — едва не погибла, если бы не хозяева.

— Собаки были на охоте и набросились на нас, как на добычу. То, что мы испытали, словами не передать. Собака с прыжка вцепилась девушке в горло, её спасла куртка. Это был ужас. Нам повезло, что мы не пострадали и отделались лишь порванной одеждой, но вот нашей собачке досталось больше всех. Когда я выбил её из пасти здорового пса, то понял, что она не показывает признаков жизни, — рассказал порталу FlashNord пострадавший по имени Алексей.

По его словам, опасные животные были на свободном выгуле и могли представлять опасность для всех жителей посёлка. Алексей обратился за помощью в полицию, но там ему ответили, что ничего сделать не смогут.

— Я позвонил в отдел, сообщил, что прямо в данный момент собаки без присмотра гуляют по улице и что может произойти непоправимое, что нужно действовать сейчас. Мне ответили, что ничего сделать не смогут. Тогда я обратился к чиновникам, в прокуратуру, в другие органы и попросил их отреагировать на опасную ситуацию, что сложилась в посёлке. Реакции не последовало, — сказал Алексей.

Через несколько дней в посёлке всё же появился участковый. Однако установить, кому принадлежат собаки, пока не удалось. Хуже всего то, что опасные звери до сих пор свободно ходят по посёлку.

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