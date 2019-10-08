На Украине Ленина на памятнике переделали в Порошенко

Так и скандальный закон о декоммунизации соблюли, и пользователей соцсетей повеселили.

На Украине обнаружили уникальный памятник. В Запорожской области в персонаже на постаменте пользователи Интернета узнали экс-президента страны Петра Порошенко.

Издание "Актуально" рассказывает, что тело памятника "принадлежало" на самом деле Ленину. И он долгое время стоял без головы, пока не превратился из Ильича в Алексеевича.

Напомним, на Украине в связи с законом о декоммунизации последние пару лет происходит "Ленинопад". Недавно Лайф сообщал, как скульптура Ленина в шесть тонн, изготовленная из литой бронзы, в городе Жёлтые Воды Днепропетровской области была свалена и продана как металлолом за 500 тысяч гривен, или около 1,3 миллиона рублей.