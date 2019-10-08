Годовалая девочка упала лицом на осколки от бутылки в московском супермаркете

Девочку госпитализировали, и некоторое время она будет находиться под надзором врачей.

В одном из московских супермаркетов годовалую девочку экстренно увезли на скорой в больницу. Как стало известно МК, малышка вывалилась из тележки и упала лицом на обломки от бутылки.

Семья совершала покупки в торговом центре на Лобненской улице. Малышку посадили в тележку с покупками, в том числе с бутылкой красного вина объёмом 0,75. По данным издания, девочка упёрлась ногами в одну из сторон тележки. В итоге из задней стенки выпала бутылка и разбилась, а прямо на осколки руками и лицом упал ребёнок.

Девочке рассекло лоб. Врачи обработали рану и оставили маленькую пациентку под наблюдением на некоторое время. В причинах травмирования ребёнка разбираются столичные следователи.

Лайф обратился за комментарием в пресс-службу супермаркета, где произошёл инцидент.

— Сразу после получения травмы ребёнком сотрудники магазина вызвали скорую и оказали первую помощь. Мы взаимодействуем с правоохранительными органами для установления всех обстоятельств происшедшего, — заверили в супермаркете.

Ранее сообщалось, что двухлетнего ребёнка придавило шкафом в мебельном центре в Екатеринбурге.