Эксперт по защите от сексуальных домогательств подверглась им сама в самолёте

Авиакомпания принесла свои извинения и пообещала пассажирке не допустить повторения подобного на борту.

Юристка и эксперт по вопросам защиты от сексуальных домогательств Джессика Ван Меир из Атланты рассказала, что сама подверглась приставаниям в самолёте авиакомпании Virgin Atlantic, сообщает News.com.au.

Девушка пользовалась мессенджером в самолёте, который позволяет пассажирам переписываться друг с другом и играть в командные игры, когда ей пришло сразу несколько пошлых сообщений.

"Сейчас ты находишься в опасной зоне", — написал пассажир с ником dirty mike ("грязный Майк"). "А ты хорошенькая, крошка", — добавил другой попутчик. "Добро пожаловать в ад", — написал третий, который выбрал себе ник big dick swinger ("свингер с большим пенисом").

На такие непристойные сообщения девушка ответила, что является юристом, который как раз специализируется на защите от домогательств в Интернете. Далее пассажирка просто пожаловалась на мужчин стюардессам. Попутчикам Меир пришлось извиниться перед ней. При этом мужчины заявили, что просто ошиблись креслом и хотели написать другому пассажиру.

Представители авиакомпании Virgin Atlantic также принесли девушке извинения и пообещали в будущем устранить такие проблемы на борту.

Ранее Лайф сообщал, что актёра Джеймса Франко снова обвинили в сексуальных домогательствах.