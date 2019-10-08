Климов предложил создать проекты резолюций ПАСЕ и ОБСЕ о невмешательстве

Сенатор напомнил, что ранее удалось провести через Межпарламентский союз специальную резолюцию, осуждающую любое вмешательство в суверенные дела государств — членов ООН.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) и Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должны разработать и принять документ, осуждающий вмешательство во внутренние дела государств — членов ООН. С таким предложением выступил глава Комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов на заседании Комитета палаты по международным делам.

— Нам в своё время удалось провести через Межпарламентский союз специальную резолюцию, осуждающую любое вмешательство в суверенные дела государств — членов ООН. Я понимаю, что это очень тяжёлый труд, но, может, попробовать хотя бы поднять этот вопрос и предложить в ПАСЕ и ОБСЕ принять такие документы. Как возможность обсудить эти темы, это хорошая площадка, — сообщил российский сенатор.

Андрей Климов добавил, что Россия со своей стороны может предоставить большое количество примеров "такого рода поползновений" в отношении не только нашей страны, но и других государств.

— Мы здесь находимся в координации и со странами Европы, Азии и Латинской Америки, — подчеркнул Климов.

Как сообщал Лайф, вопросом возможного вмешательства во внутренние дела России также занялась нижняя палата парламента. Госдума начала анализировать деятельность западных СМИ в стране. Например, в августе стало известно о создании Комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, данная мера призвана обеспечить суверенитет страны.