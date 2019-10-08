Рэпер L'One проиграл суд Black Star по поводу прав на свои песни

Это не первый конфликт лейбла с певцами. Ранее разбирательства были с Егором Кридом и Kristina Si.

Леван Горозия, известный как рэп-исполнитель L'One, проиграл в суде музыкальному лейблу Black Star. Мещанский районный суд столицы отклонил его иск, в котором L'One требовал признать за ним исключительные права на его композиции, сообщает агентство городских новостей "Москва".

Горозия через своего адвоката заявил, что за семь лет все клипы, фонограммы и тексты производились за его счёт. Деньги выделялись Black Star из средств, полученных Горозией в результате его творчества.

Оказалось, что договор между Горозией, владельцем лейбла Тимуром Юнусовым (Тимати) и гендиректором Павлом Курьяновым (Пашу) является смешанным.

— На протяжении семи лет Л. Горозия получал достаточно большой процент, при этом он не вкладывал никаких средств... Договор исполнялся исправно на протяжении семи лет, и Л. Горозия не предъявлял каких-либо претензий, — ответил юристам Горозии адвокат Black Star Сергей Жорин, с чем согласился суд.

О скандальном выходе L'One из Black Star Лайф рассказывал ранее. Также почти одновременно с ним из лейбла ушёл Егор Крид (Егор Булаткин), а ранее Kristina Si (Кристина Саркисян).