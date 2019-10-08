Трёх полицейских заподозрили в пытках задержанного утюгом

Проверка началась после получения жалобы от 32-летнего мужчины, которого якобы прижигали правоохранители.

Прокуратура Саратовской области проводит проверку в отношении трёх полицейских по подозрению в превышении полномочий. По предварительной версии, сотрудники органов пытали задержанного утюгом.

— По версии следствия, в период с 24 по 25 сентября 2019 года трое сотрудников МО МВД России "Саратовский" Саратовской области в помещении вышеуказанного отдела полиции нанесли удары по телу мужчины 1987 года рождения, — сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Также ведомство проверяет информацию о том, что правоохранители причинили 32-летнему мужчине "ожоги нагревающимся металлическим прибором". Проверка началась после получения заявления от предполагаемого пострадавшего. В истории разбирается также ГУ МВД России по Саратовской области.

— Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством РФ, их непосредственные руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — сообщили в полицейском главке.

Ранее сообщалось о другом подобном случае в Саратовской области. В Вольске двое полицейских во время патрулирования улиц задержали пьяного местного жителя, а после ссоры с ним отвезли мужчину на служебном автомобиле в район кладбища и забили ногами до смерти. Лайф выяснил, что именно заставило молодых парней в форме зверски убить человека.