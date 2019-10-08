Путин провёл заседание Совбеза РФ из-за ситуации на северо-востоке Сирии

По словам пресс-секретаря президента РФ, участники совещания сошлись во мнении, что важно избегать каких-либо действий, препятствующих процессу деэскалации конфликта в Сирии.

На заседании Совета безопасности России под председательством президента Владимира Путина обсуждался вопрос обострения на северо-востоке Сирии и возможной реакции РФ на это. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Участники совещания подробно обсудили ситуацию в Сирии в контексте обострения на северо-востоке страны. Состоялся также обмен мнениями в связи с началом работы конституционного комитета Сирии. Было отмечено, что на данном этапе всем важно избегать каких-либо действий, способных создать препятствия мирному урегулированию в Сирии, — уточнил Песков.

Как добавил официальный представитель Кремля, в ходе заседания Совбеза также обсуждались вопросы внутрироссийской повестки.

Как сообщал Лайф, президент Турции Реджеп Эрдоган сообщил, что страна в ближайшее время проведёт операцию в Сирии. По данным турецких СМИ, к границам арабского государства была стянута большая группировка войск. Позднее стало известно о нанесении авиаударов турецкой авиации по позиции курдов. В свою очередь, союзники курдов в регионе — США — пригрозили разрушить экономику Турции, если страна "перейдёт черту".