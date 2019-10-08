Georgian Airways решила отсудить у России $25 млн из-за запрета на полёты

Грузинская сторона считает необоснованными причины, которые послужили основанием для подобных действий.

Грузинская авиакомпания Georgian Airways объявила о намерении подать иск в Европейский суд против Министерства транспорта РФ в связи с запретом прямых полётов из Россию в Грузию и в обратном направлении. Авиаперевозчик собирается отсудить у российской стороны $25 миллионов.

— Формальной причиной запрета послужила претензия Министерства транспорта РФ на то, что якобы Georgian Airways имеет задолженность перед российской аэронавигацией на сумму $800 тысяч, — заявил гендиректор авиаперевозчика Роман Бокерия.

Он утверждает, что у грузинской авиакомпании нет никаких долгов перед российской аэронавигационной службой. Бокерия считает необоснованной и вторую причину запрета — Минтранс не удовлетворила программа авиационной безопасности Georgian Airways. По его словам, грузинской авиакомпании ни в одной стране не предъявляли претензии по поводу безопасности полётов.

Авиасообщение между Россией и Грузией было приостановлено после начавшихся 20 июня в Тбилиси антироссийских акций. Из-за угрозы безопасности россиян президент РФ Владимир Путин соответствующим указом запретил полёты между странами с 8 июля. Как писал Лайф, 7 июля авиакомпании Georgian Airways и Myway Airlines выполнили последние рейсы в Россию из Грузии.