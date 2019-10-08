В онкоцентре имени Блохина раскрыли размеры зарплат медработников

Пресс-служба медучреждения опровергла информацию о низких доходах и увольнениях медсестёр.

Пресс-служба Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина сообщила Лайфу размеры зарплат медицинских работников.

Там уточнили, что в 2019 году зарплаты среднего медицинского персонала трёх клинических научно-исследовательских институтов следующие: в НИИ детской онкологии и гематологии — от 39 100 до 124 536 рублей; в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — от 47 675 до 130 000 рублей; в НИИ клинической онкологии — от 40 000 до 146 491 рубля.

В учреждении заявили, что одна из медсестёр, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсёстрам, за месяц от 2000 до 5000 рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз.

— Мы могли бы предоставить точные суммы начисленной за 2019 год заработной платы этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию. Если героиня видеоролика даст согласие, мы готовы публично прокомментировать каждую её выплату помесячно, — говорится в сообщении.

Что касается заработной платы врачей в 2019 году, то в НИИ детской онкологии и гематологии она составила от 64 034 до 341 542 рублей; в НИИ клинической и экспериментальной радиологии — от 53 717 до 305 114 рублей; в НИИ клинической онкологии — от 49 768 до 343 281 рубля.

— По поводу появившейся информации о том, что 50 медсестёр НИИ детской онкологии и гематологии собираются уволиться, поясняем: там работает 84 медсестры. Все они работают в штатном режиме, заявление об увольнении поступило от одной медсестры, — добавили в пресс-службе медучреждения.

Напомним, некоторые работники онкоцентра пригрозили увольнением из-за сокращения зарплат. После чего директор медучреждения заявил, что ситуация урегулирована. В Кремле заявляли, что вопрос лежит в компетенции Министерства здравоохранения. Министерство встало на сторону руководства онкоцентра и не поддержало недовольных медработников.