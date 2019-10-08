В МИД РФ прокомментировали проведение конференции "Эр-Рияд-3" по Сирии

По предварительным данным, участвующие в конференции представители сирийской оппозиции готовятся к изменению состава Сирийской комиссии по переговорам.

В Саудовской Аравии на этой неделе стартует конференция "Эр-Рияд-3" по вопросу урегулирования конфликта в Сирии, где главным событием должно стать формирование состава Сирийской комиссии по переговорам (СКП). СКП в будущем должна договариваться с официальными властями САР и международными участниками по поводу прекращения боевых действий и снижения конфронтаций в стране. В то же время Россию представители сирийской оппозиции на данную конференцию не пригласили.

— Приглашения в наш адрес не поступало. Отношение к идее провести данную конференцию можно будет сформировать после того, как она перейдёт в практическую плоскость. В настоящий момент сосредоточены на работе по подготовке к созыву Конституционного комитета, — сообщила News.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщал Лайф, сегодня в Москве прошло заседание Совета безопасности РФ, где обсуждался вопрос обострения конфликта между Турцией и курдами на северо-востоке Сирии.