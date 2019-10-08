Появились кадры избиения двух мужчин сначала в клубе, а затем в травмпункте

В объектив камер наблюдения попало начало конфликта между посетителями, кульминация и развязка.

Нападение группы мужчин на двух молодых людей сначала в одном из ночных клубов в Стерлитамаке, а затем избиение их в травмпункте попало на видео. МВД Башкирии возбудило уголовное дело по статье "Причинение лёгкого вреда здоровью".

На первом видео можно проследить за началом конфликта в ночном клубе. На кадрах видно, как к двум посетителям заведения подходит группа мужчин. Сначала они о чём-то спорят, но конфликт вскоре усугубляется, и оппоненты вскакивают со своих мест. Итог: разбитый о голову стакан, раскиданные столы, пинки ногами по лицу.

Далее, как уже известно, драчунов выставили охранники. Те отправились в травмпункт, где конфликт получил продолжение. На кадрах из медучреждения видно, как мужчина, уже заработавший синяк под глазом, снова получает по лицу.