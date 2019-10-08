Москва готова изменить условия контракта транзита газа, если Киев его продлит

Обсуждение нового договора в формате Россия — ЕС — Украина запланировано на 28 октября.

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Россия согласна на изменение технических параметров договора с Украиной по транзиту газа. Однако соседней стране предложено перед этим продлить действующий контракт. Об этом сообщил министр в эфире телеканала "Россия 24".

Новак заявил, что потребление газа на Украине и объёмы транзита поменялись, а Киев законодательно планирует включиться в европейские правила работы рынка газа. Эти моменты могут потребовать юридических изменений в договоре.

Ранее Лайф уже сообщал, что Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа. Однако, если Украина примет европейские законодательные нормы, оператор украинской газотранспортной системы будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности. И "Газпром" сможет выкупать их для осуществления краткосрочных и среднесрочных поставок без контракта.