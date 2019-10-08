В Китае заблокировали весь мультсериал "Южный парк" из-за одной серии

Возмутил власти КНР эпизод, где высмеивается самоцензура Голливуда в погоне за китайским рынком.

Все эпизоды американского анимационного сериала "Южный парк" заблокировали в Китае из-за серии, в которой высмеивается цензура КНР. The Hollywood Reporter обратил внимание на то, что упоминания мультфильма исчезли из китайских сервисов: стримингового портала Youku, соцсети Weibo и крупнейшего онлайн-форума Baidu Tieba.

Жёсткие санкции к "Южному парку" были применены 2 октября после выхода серии под названием Band in China ("Рок-группа в Китае"). Авторы эпизода поиграли на созвучности с фразой banned in China, то есть "запрещено в Китае". Во второй серии 23-го сезона высмеивается самоцензура Голливуда, в частности компании "Дисней", в погоне за расширением бизнеса на китайском рынке.

При попытке перейти на страницу с эпизодом мультсериала выдаётся сообщение: "В соответствии с действующими законами и правилами этот раздел временно закрыт".

Создатели "Южного парка" Трей Паркер и Мэтт Стоун иронично отреагировали на блокировку шоу в Китае. Свои "извинения" они опубликовали в "Твиттере". Они напомнили о генменеджере клуба НБА "Хьюстон Рокетс" Дэриле Мори, который извинился за поддержку протестующих в Гонконге, чтобы не терять китайских партнёров.

— Как и NBA, мы приветствуем китайских цензоров в наших домах и сердцах. Мы тоже любим деньги больше, чем свободу и демократию. Си (Цзиньпин. — Прим. ред.) совсем не похож на Винни-Пуха. Смотрите наш 300-й эпизод в среду в десять вечера! Да здравствует великая Коммунистическая партия Китая! Пусть урожай сорго этой осенью будет богатым! Китай, теперь у нас всё нормально? — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что африканцы попытались запретить компании Disney использовать слова "Акуна матата".