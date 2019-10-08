В Москве найден мёртвым теннисист — призёр юношеских Олимпийских игр

Тело молодого спортсмена нашли в ванной. Врачи скорой помощи не смогли вернуть его к жизни.

В Москве найден мёртвым 27-летний российский теннисист Михаил Бирюков. Об этом сообщает газета КП.

Тело молодого теннисиста обнаружили в ванной. Медики, которые приехали на место происшествия, не успели спасти его. В настоящий момент правоохранительные органы выясняют обстоятельства смерти Михаила.

Михаил начал профессионально заниматься теннисом в 2009 году. Уже через год в возрасте 18 лет он стал обладателем серебряной медали в парных соревнованиях на юношеских Олимпийских играх в Сингапуре. Молодой человек — сын четырёхкратной чемпионки мира по пятиборью Ирины Киселёвой.