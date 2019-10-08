От быка с исправленными генами получили здоровых телят без рогов

Селекционеры с 2015 года пытаются вывести безрогую породу, чтобы не было нужды в мучительной процедуре удаления опасного образования.

Учёные из США проверили геномы телят, которые родились от быка с редактированной ДНК. В геномах потомства не нашлось дополнительных негативных мутаций, сообщает журнал Nature Biotechnology.

От быка с отредактированным геномом родились одна тёлка и пять быков. Лишь у одного из самцов была проблема со здоровьем — у него не опустилось одно яичко. Остальные были признаны быками-производителями. Генетически модифицированное потомство не оказало влияния на организм своей матерей, но всех их пришлось усыпить из-за законодательства, строгого к изменённым видам.

Сельскохозяйственники надеются, что скоро законы изменятся и быки смогут стать ценным приобретением для отрасли.

Летом этого года российский учёный сообщил о планах по созданию генетически модифицированных детей. В Китае такой опыт уже успешно состоялся. Там от здоровой матери и отца с ВИЧ-инфекцией родились две девочки-двойняшки с изменённой ДНК, дающей пожизненный иммунитет к болезни.