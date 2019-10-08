Путин поручил утвердить требования к структуре зарплат врачей

Российский лидер поставил задачу установить доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы.

Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение кабинету министров на законодательном уровне утвердить требования к структуре зарплаты медицинских работников. Соответствующий перечень поручений главы государства опубликован на сайте Кремля.

— Принять необходимые нормативные правовые акты, направленные на утверждение требований к структуре заработной платы медицинских работников, включая установление доли гарантированных выплат по должностным окладам в структуре заработной платы, — говорится в документе.

Этим же документом российский лидер поручил предусмотреть в структуре зарплат неснижение компенсационных и иных выплат. Кроме того, Путин распорядился разработать единые перечни выплат стимулирующего характера, а также компенсационных выплат и условий назначения указанных выплат врачам.

Помимо этого Правительству РФ и региональным властям поручено провести оценку дополнительных расходов бюджетов всех уровней на осуществление поэтапного перехода к новой отраслевой системе оплаты труда в сфере здравоохранения, сформированной на основе установленных кабмином требований.

Также президент потребовал принять нормативные правовые акты, направленные на внедрение системы подготовки и формирования кадрового резерва управленческих кадров для системы здравоохранения. Срок исполнения поручения — 30 апреля 2020 года.