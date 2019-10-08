На Украине рабочего насмерть залило расплавленным металлом

На предприятии в Кировоградской области литейщика залило расплавленным металлом, от полученных травм мужчина скончался.
Инцидент произошёл на Побужском ферроникелевом комбинате 4 октября. При разливе металла из ковша произошёл разлив металло-шлаковой смеси, в результате чего литейщик Валерий Червятюк 1956 года рождения получил ожоги 80–90% тела и скончался спустя два дня в больнице.
Ранее сообщалось о происшествии в Киргизии, где шесть шахтёров погибли от отравления угарным газом.
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