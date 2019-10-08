Суд запретил платную регистрацию пассажиров "Победы" в зарубежных аэропортах

В свою очередь авиакомпания намерена оспорить решение Московского городского суда.

Мосгорсуд удовлетворил иск прокуратуры об отмене платной регистрации в зарубежных аэропортах для пассажиров авиакомпании "Победа".

— Транспортный прокурор, не согласившись с решением суда первой инстанции, обжаловал его в Московском городском суде. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам решение суда первой инстанции отменено, заявленные требования удовлетворены в полном объёме, — передаёт ТАСС сообщение представителя Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерины Коротковой.

Согласно решению суда, платная регистрация пассажиров авиакомпании на рейсы в зарубежных аэропортах — прямое противоречие закону. Федеральные авиационные правила обязывают перевозчика или обслуживающую организацию обеспечить в аэропорту в том числе регистрацию пассажиров и оформление багажа к перевозке.

В свою очередь авиакомпания "Победа" намерена оспорить решение суда. Официальные представители перевозчика заявили, что бесплатных услуг не бывает. По их словам, есть только те, которые по умолчанию включаются для всех в тариф. При этом 90% пассажиров "Победы" регистрируются самостоятельно онлайн, и они не обязаны оплачивать услугу, которой не пользуются, отметили представители компании.

А летом "Победа" отменила комиссию при покупке авиабилетов банковской картой.