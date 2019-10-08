АвтоВАЗ опроверг слухи о скором выпуске новой модели Lada

В ближайшие годы в линейке АвтоВАЗа не появится автомобиль, который будет аналогом компактного коммерческого фургона Renault Dokker. Об этом рассказал РИА "Новости" представитель компании.

— Про вэн (van, фургон. — Прим. Лайфа) давно неактуально, в ближайшие годы такой машины не будет, — заявил собеседник агентства.

Ранее в СМИ появилась информация о том, АвтоВАЗ представит новый автомобиль на базе Renault Dokker уже в следующем году. В модельной линейке он будет занимать положение ниже модели Lada Largus.