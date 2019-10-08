Опасаясь мятежа, Ленин Морено перевёз правительство из столицы Эквадора

Quito greeted Indigenous caravaners with a spirited carnival atmosphere upon their entry to the center of the city. Others will be coming on foot, after trekking for days. This one also shared by @OVargas52.🎥 pic.twitter.com/6pJqpfD8KG— Camila (@camilateleSUR) October 8, 2019
Президент Эквадора Ленин Морено распорядился перевезти правительство страны из столицы Кито в город Гуаякиль. Причиной послужили массовые беспорядки, которые охватили Кито, сообщает .
В своём обращении к народу по телевидению Морено назвал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и своего предшественника на посту эквадорского президента — Рафаэля Корреа. Тот, по словам Морено, недавно ездил в Каракас и якобы договаривался о дестабилизации в Эквадоре, чтобы совершить госпереворот.
1:20pm Ecuador's police gas hundreds in one go, near the National Assembly. Thousands more Indigenous people are gathered in El Ejido and El Arbolito parks. @teleSURenglish pic.twitter.com/Y2hk8APOuF— Camila (@camilateleSUR) October 8, 2019
Представители политических сил, которые возглавляет Корреа, отвергают все обвинения.
Ранее Рафаэль Корреа назвал предателем действующего президента из-за выдачи им информатора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в руки британского правосудия. В своё время Корреа предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в посольстве страны в Лондоне.
В самом Эквадоре уже долгое время проходят манифестации из-за сложной экономической ситуации, роста цен на топливо и другие товары, а также из-за наплыва беженцев из Венесуэлы, где дела ещё хуже.
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