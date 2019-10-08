Опасаясь мятежа, Ленин Морено перевёз правительство из столицы Эквадора

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Президент уверен, что бесчинства на улицах — результат организованной провокации.

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился перевезти правительство страны из столицы Кито в город Гуаякиль. Причиной послужили массовые беспорядки, которые охватили Кито, сообщает Би-би-си.

В своём обращении к народу по телевидению Морено назвал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и своего предшественника на посту эквадорского президента — Рафаэля Корреа. Тот, по словам Морено, недавно ездил в Каракас и якобы договаривался о дестабилизации в Эквадоре, чтобы совершить госпереворот.

Представители политических сил, которые возглавляет Корреа, отвергают все обвинения.

Ранее Рафаэль Корреа назвал предателем действующего президента из-за выдачи им информатора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в руки британского правосудия. В своё время Корреа предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в посольстве страны в Лондоне.

В самом Эквадоре уже долгое время проходят манифестации из-за сложной экономической ситуации, роста цен на топливо и другие товары, а также из-за наплыва беженцев из Венесуэлы, где дела ещё хуже.

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