Опасаясь мятежа, Ленин Морено перевёз правительство из столицы Эквадора

Президент уверен, что бесчинства на улицах — результат организованной провокации.

Quito greeted Indigenous caravaners with a spirited carnival atmosphere upon their entry to the center of the city. Others will be coming on foot, after trekking for days. This one also shared by @OVargas52.🎥 pic.twitter.com/6pJqpfD8KG — Camila (@camilateleSUR) October 8, 2019

Президент Эквадора Ленин Морено распорядился перевезти правительство страны из столицы Кито в город Гуаякиль. Причиной послужили массовые беспорядки, которые охватили Кито, сообщает Би-би-си .

В своём обращении к народу по телевидению Морено назвал обвинения в адрес президента Венесуэлы Николаса Мадуро и своего предшественника на посту эквадорского президента — Рафаэля Корреа. Тот, по словам Морено, недавно ездил в Каракас и якобы договаривался о дестабилизации в Эквадоре, чтобы совершить госпереворот.

1:20pm Ecuador's police gas hundreds in one go, near the National Assembly. Thousands more Indigenous people are gathered in El Ejido and El Arbolito parks. @teleSURenglish pic.twitter.com/Y2hk8APOuF — Camila (@camilateleSUR) October 8, 2019

Представители политических сил, которые возглавляет Корреа, отвергают все обвинения.

Ранее Рафаэль Корреа назвал предателем действующего президента из-за выдачи им информатора WikiLeaks Джулиана Ассанжа в руки британского правосудия. В своё время Корреа предоставил Ассанжу дипломатическое убежище в посольстве страны в Лондоне.

В самом Эквадоре уже долгое время проходят манифестации из-за сложной экономической ситуации, роста цен на топливо и другие товары, а также из-за наплыва беженцев из Венесуэлы, где дела ещё хуже.