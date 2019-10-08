В Лондоне выставят на торги недокуренную Черчиллем сигару

Вместе с ней с молотка также уйдёт письмо из резиденции премьера с подтверждением, что сигара принадлежала именно ему.

В Великобритании продадут на аукционе сигару, которую в 1953 году в лондонском театре "Колизеум" не докурил премьер-министр страны Уинстон Черчилль. По расчётам аукционеров, лот уйдёт с молотка примерно за шесть тысяч фунтов стерлингов, или примерно 7,3 тысячи долларов, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что недокуренную сигару подняла билетёр театра. Женщина позднее написала Черчиллю с просьбой разрешить ей рассказать о том, кому принадлежит сигара. В ответном письме Черчилль заявил, что не возражает, чтобы билетёр поделилась с другими людьми историей своей находки.

Вместе с сигарой с молотка уйдёт и письмо из канцелярии с подписью личного секретаря премьер-министра.

Ранее Лайф сообщал, что топор Джека Николсона из "Сияния" ушёл с молотка за $200 тысяч.