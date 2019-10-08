Женщина отсудила у Минобороны почти миллион рублей за зажатый БТР автомобиль

Военная машина наехала на стоящие сзади легковушки при движении задним ходом на дороге в Курске.

В Курске Ленинский суд обязал Министерство обороны выплатить более 900 тысяч рублей женщине, попавшей в ДТП по вине следовавших в автоколонне БТР. Об этом сообщается на сайте суда.

Одним из повреждённых был автомобиль Volkswagen Touareg. Его владелица Ирина Гавловская предъявила иск к Минобороны России войсковой части 11262, ФКУ "Отдел финансового обеспечения Министерства обороны РФ по Курской и Белгородской областям" о возмещении ущерба, причинённого в результате ДТП.

Суд постановил, что авария произошла по вине водителя БТР-80 во время исполнения служебных обязанностей. Транспортное средство совершило наезд на стоящие сзади автомобили при движении задним ходом.

— В результате ДТП был повреждён автомобиль истца, стоимость восстановительного ремонта которого составила 866 тысяч 24 рубля 55 копеек, — информирует суд.

Кроме того, Минобороны России обязали оплатить услуги эвакуатора, услуги юриста и эксперта-техника, а также расходы по оплате госпошлины в размере почти 12 тысяч рублей.

— Всего 912 тысяч 884 рубля 55 копеек, — сказано в сообщении.

Авария произошла 27 февраля. В колонне военной техники из-за двух БТР были зажаты четыре легковых автомобиля, которые получили незначительные повреждения.