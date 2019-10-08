В Москве подросток продал запчасти от каршерингового авто на сотни тысяч рублей

Полиция возбудила уголовное дело на 17-летнего Даниила по статье о краже в крупных размерах.

В Москве несовершеннолетний умудрился арендовать автомобиль каршеринга, а затем выставил его запчасти на продажу. Об этом пишет КП.

В посёлке Коммунарка 15 сентября 17-летний Даниил К. взял в аренду автомобиль Volkswagen Polo с помощью мобильного приложения. Подросток решил использовать транспортное средство с выгодой и продал его запчасти за несколько сотен тысяч рублей неизвестному лицу, которое сейчас находится в розыске.

Как рассказали в правоохранительных органах, подросток нанёс компании — владельцу автомобиля ущерб на сумму 289 тысяч рублей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о краже в крупных размерах.

Ранее Лайф писал о подростке из Омска. Он украл машину у отца и насмерть сбил человека.